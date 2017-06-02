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Какие есть ограничения?


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Сегодня, 15:29
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Муж взял банковский кредит и потерял работу. Выплачивать кредит пока возможности нет. Нас измучили звонками коллекторы. Вообще, какие ограничения существуют на коллекторскую деятельность?
Ирина Петровна


Количество обращений граждан в правоохранительные органы о незаконных методах по возврату просроченной задолженности говорит о том, что на сегодняшний день вопросы, связанные с деятельностью коллекторов, не утратили своей актуальности.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Закон №230-ФЗ), полагаю необходимым сообщить о применении новых правил работы коллекторов.

Данным Федеральным законом установлены отдельные ограничения для коллекторов, а именно: личные встречи и телефонные переговоры с должником допустимы только в рабочие дни в период с 8 до 22 часов. А в выходные и нерабочие праздничные дни: с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства должника или по месту его пребывания, известным кредитору или коллекторской организации (п. 1 ч. 3, п. 1 ч. 5 ст. 7 Закона N 230-ФЗ).

Также ограничивается частота взаимодействия коллекторов с должником: личные встречи допустимы не более одного раза в неделю; телефонные переговоры - один раз в сутки, два раза в неделю, восемь раз в месяц; телеграфные сообщения и сообщения по сетям электросвязи - два раза в сутки, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц. При этом коллекторская организация должна обеспечить аудиозапись всех переговоров с вами, а также запись сообщений по сетям электросвязи (п. 3 ч. 3, п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 3, 4 ст. 17 Закона N 230-ФЗ).

В течение 30 рабочих дней со дня привлечения коллекторской организации для взаимодействия с должником по просроченной задолженности кредитор должен уведомить об этом должника (ч. 1 ст. 9 Закона N 230-ФЗ).

При встрече и телефонном разговоре коллектор обязан сообщить вам наименование кредитора, коллекторской организации, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (ч. 4 ст. 7 Закона N 230-ФЗ).

Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия (ч. 5 ст. 4 Закона N 230-ФЗ).

С 01.01.2017г. коллекторской деятельностью вправе заниматься только организации, сведения о которых включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

С.Г. БЕРСЕНЕВА,
старший помощник прокурора

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