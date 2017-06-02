Что с бассейном?

- Закрыли бассейн «Аквамир», а у меня там был абонемент и оставалось ещё четыре занятия. О закрытии бассейна меня никто не предупреждал. Я пыталась дозвониться по телефону бассейна, но там никто не отвечает. Как мне вернуть деньги, что оставались на абонементе?
ЮлияЕдинственным разрешённым для купания местом в нашем городе является Еловское водохранилище. Об открытии купального сезона на нём мы вам обязательно сообщим.
Закрытие бассейна на лето – дело в нашем городе обычное. Народ выезжает в отпуска, и купание предполагается в открытых, разрешённых для этого водоёмах. Юлия, конечно, могла об этом не знать, если никогда не посещала бассейны. Но неужели администрация бассейна не предупредила о сезонном закрытии объявлением? Этот вопрос мы задали директору бассейна «Аквамир» Маргарите Владимировне ОВЧИННИКОВОЙ. Она ответила нашей газете:- Объявление висело. Просто, видимо, посетитель не обратила на него внимания. Бассейн закрыт с 20 мая до 1 сентября. Успокойте ваших читателей: ни одно занятие по абонементу не пропадёт. Они автоматически перейдут на сентябрь-октябрь. С конца августа начнётся запись в бассейн на сентябрь. Об этом тоже появится на дверях объявление.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
из архива редакции