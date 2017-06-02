Что с бассейном?

Юлия

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

из архива редакции

Закрытие бассейна на лето – дело в нашем городе обычное. Народ выезжает в отпуска, и купание предполагается в открытых, разрешённых для этого водоёмах. Юлия, конечно, могла об этом не знать, если никогда не посещала бассейны. Но неужели администрация бассейна не предупредила о сезонном закрытии объявлением? Этот вопрос мы задали директору бассейна «Аквамир» Маргарите Владимировне ОВЧИННИКОВОЙ. Она ответила нашей газете: