.
,

Что с бассейном?


0

Сегодня, 15:37
 Количество просмотров: 73
    

- Закрыли бассейн «Аквамир», а у меня там был абонемент и оставалось ещё четыре занятия. О закрытии бассейна меня никто не предупреждал. Я пыталась дозвониться по телефону бассейна, но там никто не отвечает. Как мне вернуть деньги, что оставались на абонементе?
Юлия


Что с бассейном?
Единственным разрешённым для купания местом в нашем городе является Еловское водохранилище. Об открытии купального сезона на нём мы вам обязательно сообщим.

Закрытие бассейна на лето – дело в нашем городе обычное. Народ выезжает в отпуска, и купание предполагается в открытых, разрешённых для этого водоёмах. Юлия, конечно, могла об этом не знать, если никогда не посещала бассейны. Но неужели администрация бассейна не предупредила о сезонном закрытии объявлением? Этот вопрос мы задали директору бассейна «Аквамир» Маргарите Владимировне ОВЧИННИКОВОЙ. Она ответила нашей газете:

- Объявление висело. Просто, видимо, посетитель не обратила на него внимания. Бассейн закрыт с 20 мая до 1 сентября. Успокойте ваших читателей: ни одно занятие по абонементу не пропадёт. Они автоматически перейдут на сентябрь-октябрь. С конца августа начнётся запись в бассейн на сентябрь. Об этом тоже появится на дверях объявление.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
из архива редакции
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Первый полет МС-21
В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Все новости категории

Спортивные новости
Попали в цель
Игра в одно кольцо
Три медали на первенстве мира по жиму лежа
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сбежал из колонии
Виновен и был пьян
Сбила ракета
Все новости категории

Общество
Прощай, оружие!
Сами с усами
УШЛА
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (30)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru