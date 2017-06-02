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Где деньги?


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Вчера, 22:14
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31 декабря 2016 года я вышла на пенсию. В феврале 2017 пенсия для неработающих пенсионеров была проиндексирована. Но я получила свою надбавку только в апреле. А как же деньги за февраль и март? Мне их не вернут?

Раиса Георгиевна


Где деньги?
На всю работу по индексации пенсии законом предусмотрено 3 месяца.

- Выплата надбавок начинается на следующий месяц после принятия решения Пенсионным фондом. На всю работу законом предусмотрено 3 месяца. Деньги не возмещаются, - прокомментировали нашей редакции в Пенсионном фонде по городу Ангарску.

В этом году индексация, то есть увеличение пенсии для неработающих пенсионеров, составила 5,4 процента. Обычно такое увеличение происходит два раза в год. Первая индексация прошла в феврале. В соответствии с федеральным законом № 385 от 29 декабря 2015 года схема такая:

В декабре человек еще работал, отчисления за этот месяц работодатель представляет в Пенсионный фонд в январе. В следующем месяце, соответственно, в феврале, он подаёт заявление о том, что человек вышел на пенсию. В марте Пенсионный фонд выносит решение – дать положенную законом надбавку. И только на следующий месяц, в апреле, пенсионер её получит. Да, тягомотина. Зачем нужна? Банальная экономия денег.

Всё по закону. Недавно в Государственной Думе, наконец, догадались, что это, как минимум несправедливо. Было вынесено на обсуждение предложение не давать работодателям и Пенсионному фонду разбег в 3 месяца, а сократить его до одного. Но пока никаких поправок в федеральный закон не внесено.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото с сайта
msk.4you.ru
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