Где деньги?

Раиса Георгиевна



Ольга КНЯЗЕВА,

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- прокомментировали нашей редакции в Пенсионном фонде по городу Ангарску.В этом году индексация, то есть увеличение пенсии для неработающих пенсионеров, составила 5,4 процента. Обычно такое увеличение происходит два раза в год. Первая индексация прошла в феврале. В соответствии с федеральным законом № 385 от 29 декабря 2015 года схема такая:В декабре человек еще работал, отчисления за этот месяц работодатель представляет в Пенсионный фонд в январе. В следующем месяце, соответственно, в феврале, он подаёт заявление о том, что человек вышел на пенсию. В марте Пенсионный фонд выносит решение – дать положенную законом надбавку. И только на следующий месяц, в апреле, пенсионер её получит. Да, тягомотина. Зачем нужна? Банальная экономия денег.Всё по закону. Недавно в Государственной Думе, наконец, догадались, что это, как минимум несправедливо. Было вынесено на обсуждение предложение не давать работодателям и Пенсионному фонду разбег в 3 месяца, а сократить его до одного. Но пока никаких поправок в федеральный закон не внесено.