Как получить электронный полис?

Алексей Петрович

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Желание поменять бумажный полис на электронный понятно. Бумажный не разрешают сворачивать. Его формат А5 (половинка печатного листа) в развернутом виде не входит ни в паспорт, ни в кошелек, ни в карман пиджака, ни в дамскую сумочку. Из-за этого полис, как правило, лежит дома. И чтобы его владельцу сходить на прием к врачу, за полисом сначала необходимо съездить. Мимоходом не получится.То ли дело электронный полис, представляющий из себя обыкновенную пластиковую карточку, легко помещающуюся в небольшой карман кошелька. С февраля 2017 года оформление полисов ОМС в виде пластиковой карты было приостановлено, но с 1 мая прием заявок на электронные полисы возобновился., - заверила нашу газету начальник Ангарского отделения Иркутского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед» Анастасия ГОРДИНА. –