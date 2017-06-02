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Как получить электронный полис?


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Вчера, 22:18
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- Обращался в феврале этого года в страховую компанию «СОГАЗ-Мед» с просьбой поменять бумажный полис ОМС на электронный, но мне в этом отказали. А коллега буквально на днях его получил взамен утерянного. Неужели для того, чтобы получить пластиковый полис, надо обязательно потерять бумажный?
Алексей Петрович


Желание поменять бумажный полис на электронный понятно. Бумажный не разрешают сворачивать. Его формат А5 (половинка печатного листа) в развернутом виде не входит ни в паспорт, ни в кошелек, ни в карман пиджака, ни в дамскую сумочку. Из-за этого полис, как правило, лежит дома. И чтобы его владельцу сходить на прием к врачу, за полисом сначала необходимо съездить. Мимоходом не получится.

То ли дело электронный полис, представляющий из себя обыкновенную пластиковую карточку, легко помещающуюся в небольшой карман кошелька. С февраля 2017 года оформление полисов ОМС в виде пластиковой карты было приостановлено, но с 1 мая прием заявок на электронные полисы возобновился.

- Сейчас каждый желающий может оформить у нас электронный полис ОМС, - заверила нашу газету начальник Ангарского отделения Иркутского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед» Анастасия ГОРДИНА. – Он, как и бумажный полис, изготавливается на фабрике Гознак в течение 30 рабочих дней.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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