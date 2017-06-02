Пересчитать можно?

Валентина Ивановна



А.В. ТИТОВА, помощник прокурора г. Ангарска

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В 2017 году в прокуратуру города стали поступать обращения граждан с просьбой оказать содействие в произведении перерасчета размера платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием в жилых помещениях, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета. Кроме этого, в связи с началом летнего сезона, когда большое количество граждан временно покидают жилые помещения и не пользуются коммунальными услугами (вода, тепловая энергия, электрическая энергия, газ), возникла необходимость дать разъяснения с учетом изменений в действующем законодательстве.Так, с внесением изменений в постановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – постановление №354), вступивших в законную силу с 01.01.2017, перерасчет размера платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителей в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета, осуществляется в случае отсутствия технической возможности установки индивидуального прибора учета.Так как в соответствии с п.86 постановления №354 при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими правилами порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых (нежилых) помещений, предусмотренных, соответственно, подпунктами «д» и «е» пункта 4 настоящих правил.Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном настоящими правилами порядке либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями пункта 81(13) настоящих правил обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится. За исключением подтвержденного соответствующими документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой силы.