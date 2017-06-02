Какой тариф правильный?

Анна Петровна



Елена Климова

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По информации Елены ЯШИНОЙ, пресс-секретаря Ангарского городского суда, ангарчане, в том числе собственники жилья, активно защищают свои права в суде. Вот свежий пример - жители одного из домов 72 квартала выиграли суд у управляющей компании.В декабре 2015 года собственники жилья провели заочное собрание, на котором приняли решение о размере платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2016 год - 8 рублей за квадратный метр. Копию протокола направили в ООО «Управляющая компания «Центр». Но в УК ответили, что решение собрания не соответствует требованиям законодательства. Инициаторы собрания - люди законопослушные, они исправили недочеты и направили документ с перечнем услуг в жилищную компанию. Однако УК стояла на своём: решение собственников дома снова не приняла, а в ответе опять сослалась на статьи законов. Мол, собственники - люди юридически неграмотные, а ООО «Управляющая компания «Центр» своё дело знает - берет с жильцов не 8 рублей - размер утвержденного ими тарифа, а 12,83 рубля согласно постановлению администрации АГО № 2069-па от 25 декабря 2015 года.