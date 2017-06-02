Когда инвалиду привезут пелёнки?

Татьяна Александровна АЛЕКСЕЕВА



Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Два года нам не поступало звонков по поводу несвоевременной выдачи памперсов инвалидам. Вал жалоб пришелся на весну 2015 года. Тогда проблемы с поставками начались из-за смены организации, обеспечивающей инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Управление социальной защиты Министерства опеки и попечительства передавало функции фонду социального страхования. Ангарчане, у которых памперсы оставались от умерших родственников, через нас передавали их нуждающимся. Пара пачек не самого востребованного, второго, размера до сих пор хранится у нас в шкафу. Если кому надо, можете забрать.Что же случилось сейчас, когда, казалось бы, механизм поставок должен быть отработан? К сожалению, нам не удалось дозвониться до Татьяны Александровны, чтобы узнать, кто ей сказал покупать пеленки.