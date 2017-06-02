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Когда инвалиду привезут пелёнки?


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Вчера, 12:24
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- Наболело. Зачем по выдаче лекарственных препаратов для инвалидов каждые полгода перезаключают договоры? Мой брат, Виктор Григорьевич ГОРБУНОВ, – даун, пятый год лежит, не встает. Он единственный в Ангарске с таким диагнозом дожил до 52 лет. За апрель ему выдали пачку пеленок, а за май нет. Говорят: идите, покупайте. Что делать? Куда обращаться?
Татьяна Александровна АЛЕКСЕЕВА


Два года нам не поступало звонков по поводу несвоевременной выдачи памперсов инвалидам. Вал жалоб пришелся на весну 2015 года. Тогда проблемы с поставками начались из-за смены организации, обеспечивающей инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Управление социальной защиты Министерства опеки и попечительства передавало функции фонду социального страхования. Ангарчане, у которых памперсы оставались от умерших родственников, через нас передавали их нуждающимся. Пара пачек не самого востребованного, второго, размера до сих пор хранится у нас в шкафу. Если кому надо, можете забрать.

Что же случилось сейчас, когда, казалось бы, механизм поставок должен быть отработан? К сожалению, нам не удалось дозвониться до Татьяны Александровны, чтобы узнать, кто ей сказал покупать пеленки.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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