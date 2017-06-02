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На 3 года или всю жизнь?


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Вчера, 12:29
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- Почему КУСТОВА лишили водительских прав только на 3 года, если у него эпилепсия? Он ведь вообще не может садиться за руль. Получается, выйдет из колонии и сможет опять кого-то убить?
Надежда Ивановна

Этот вопрос мы задали помощнику прокурора города Алёне ВЫЛКОВОЙ, именно она представляла сторону обвинения в этом судебном разбирательстве.

- Кустова обвиняли по части 4 статьи 264 УК РФ («вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека»). В ходе судебного разбирательства было установлено и доказано, что он находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и в болезненном состоянии. Медики поставили ему диагноз эпилепсия в сентябре 2015 года. Подсудимый достоверно знал об этом. Суд приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. Также статья предусматривает обязательное лишение водительских прав. Максимальный срок – 3 года. Поэтому в качестве дополнительного наказания суд лишил обвиняемого прав на максимальный срок. Больше просто не предусматривает санкция статьи. По истечении этого срока медики совместно с сотрудниками госавтоинспекции будут принимать решение – возвращать или нет водительское удостоверение Кустову.

Ольга КНЯЗЕВА
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