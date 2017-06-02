Как отказаться от новой кассы?

Ирина

Ольга КРАСНОВА

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Нельзя! Предприниматели, работающие по упрощенной и общей системе налогообложения, с 1 июля 2017 года должны перейти на работу с использованием онлайн-касс. Алексей МОСКАЛЕНКО, уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутской области, считает, что это смогут сделать только 30-40 процентов из них. Именно такое количество предпринимателей успеют к этому сроку приобрести необходимое оборудование. Но закон не отменишь. Нарушителей накажут. Для кого-то, например, продавцов алкогольной продукции, это может обернуться отказом в лицензии.Алексей Москаленко считает, что этим предпринимателям нужно как можно скорее приобретать новое оборудование. Уполномоченный надеется, что со временем удастся решить вопрос о компенсации затрат на новую ККТ: сейчас предпринимателям предлагается максимальная сумма налогового вычета - 8 тысяч рублей, хотя стоимость самой кассы - от 21 тысячи рублей, фискального накопителя - еще 5 тысяч рублей. Кроме того, нужно будет оплатить установку нового оборудования, его техобслуживание.