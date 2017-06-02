Кто уберёт?

Анастасия КУРМАЗОВА

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Обо всём, что касается работы дворников, нужно сообщать в вашу управляющую компанию. Именно эта организация должна обеспечить чистоту на придомовой территории, независимо от того, собран мусор в мешки или валяется ровным слоем. В принципе такого вообще не должно быть.Другое дело, что управляющая компания может не всегда аккуратно выполнять свои обязательства. Как только объявили проведение месячника санитарной очистки города, все рьяно взялись наводить порядок. Но после пламенных рапортов о том, что уборка ведётся, энтузиазм многих угас. Кое-где остались невывезенными мешки, а где-то и просто собранный мусор и прошлогодняя листва остались лежать кучами.