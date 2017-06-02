Куда бежать?

Надежда Петровна



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Надежда Петровна получила сообщение днем, поэтому на информацию о списании денег отреагировала должным образом: сразу же отправилась в банк выяснять, кто, за что и на каком основании.Она, к счастью, прочитала только первое предложение. Дальше, по ее собственному признанию, действовала как в тумане. Интуиция ее не подвела, поэтому она отделалась легким испугом, без финансовых потерь.Чаще всего подобные сообщения приходят на телефон поздно вечером или рано утром, когда банки еще не работают, а люди, находясь в полусонном состоянии, не способны адекватно воспринимать информацию. Этим и пользуются мошенники. В смс, помимо якобы списанной суммы, указывается номер телефона, по которому предлагается позвонить, чтобы уладить недоразумение. Бывали случаи, когда перепуганные люди не только звонили, но и, как им велели на другом конце провода, шли к ближайшему банкомату, вставляли в него карту и сами практически добровольно переводили все имеющиеся деньги на счет, который им диктовали.