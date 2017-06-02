Кто ответит?

Лариса Анатольевна

Ольга КНЯЗЕВА

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Начать нужно с того, что учитель вообще не имеет права выгонять детей с урока или ограничивать их допуск к нему. Как только ребёнок зашёл на территорию школы, за него, его жизнь и здоровье несёт ответственность образовательное учреждение. На уроке в школе, занятиях в садике, художественной или спортивной школах за безопасность отвечает непосредственно учитель или тренер. Всё это прописано в должностных инструкциях.Конечно, есть случаи, когда поведение ребёнка просто-напросто не позволяет работать учителю. На это он может и должен реагировать. Если дело происходит в общеобразовательной школе, необходимо приостановить урок и вызвать администрацию школы. Она уже принимает решение, вызывать или нет родителей.Но в любом случае несовершеннолетнего передают из рук в руки, а не отправляют на поиски приключений на улицу. По большому счёту, даже в туалет малолетнего должен сопровождать взрослый. Но это уже в идеальном мире.