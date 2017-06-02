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Как платить?


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Вчера, 16:16
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- Как оплачивать за отопление в летние месяцы? Разве мы должны платить?

Поясняем. Согласно приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №117-мпр от 30 сентября 2016 года, в Ангарском городском округе оплата за отопление осуществляется в течение отопительного периода. То есть с сентября по май. В остальное время жители АГО за отопление платить не будут.

Данный способ оплаты подлежит применению с начала отопительного периода 2017-2018 годов. То есть платить за отопление по-новому мы начнём только с сентября 2017 года. Этим летом действует старый порядок, а значит, и платить за отопление придётся по-старому.

Уже очень много было сказано, как это нелогично и несправедливо. Умные люди уже даже успели подсчитать, на сколько они переплатят в 2017 году за эту услугу. Потом, конечно, будет возможность отдохнуть, но будет это только через год, т.е. летом 2018 года. Однако энергетики успокаивают: в сентябре плата скорее всего будет даже ниже, чем обычно, потому что платим только за половину месяца и ресурса потребляется совсем немного. То же касается и октября, когда на улице ещё относительно тепло. Максимальные суммы платежей, естественно, будут приходиться на зимние месяцы. Весной снова спад.

Анастасия КУРМАЗОВА

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