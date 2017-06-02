Где взять бесплатную путевку?

Елена Викторовна

Ольга КРАСНОВА

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Путевки в детские оздоровительные лагеря уже не первый год выдает комплексный центр социального обслуживания населения «Веста». Как нашей редакции рассказала Ольга БАГНИНА, начальник отдела центра, ангарчане об этой социальной услуге знают, поэтому основное количество родителей, которые хотят оздоровить своих ребятишек летом, подали заявления еще в январе - феврале этого года.Дети из каких семей могут рассчитывать на путевки, предлагаемые «Вестой»? Нынешним летом здесь реализуют две программы - «Работающие родители» и «Трудная жизненная ситуация».По первой из них родители (вне зависимости от материального положения) оплачивают всего 20 процентов стоимости путевки - 1,5 тысячи рублей. Такие путевки в этом году получили 2409 ангарских школьников. Большая их часть - 2220 ребят - будет отдыхать в оздоровительных лагерях «Солнечный» и «Металлург» (Шелеховский район), «Хвойный» (Усолье), «Галактика», «Звездный», «Лукоморье» и спортивных лагерях Ангарска. Часть ребят отдохнут на Байкале в палаточных лагерях «Солнечный берег плюс», «Странник» и «Курма», часть - в санаториях «Усолье» и «Ангара» (Иркутск).