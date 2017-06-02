.
,

Где взять бесплатную путевку?


0

Вчера, 16:22
 Количество просмотров: 40
    

- Одна воспитываю двух детей школьного возраста. Говорят, что мои дети могут бесплатно отдохнуть летом. Куда обращаться за путевками?
Елена Викторовна


Путевки в детские оздоровительные лагеря уже не первый год выдает комплексный центр социального обслуживания населения «Веста». Как нашей редакции рассказала Ольга БАГНИНА, начальник отдела центра, ангарчане об этой социальной услуге знают, поэтому основное количество родителей, которые хотят оздоровить своих ребятишек летом, подали заявления еще в январе - феврале этого года.

Дети из каких семей могут рассчитывать на путевки, предлагаемые «Вестой»? Нынешним летом здесь реализуют две программы - «Работающие родители» и «Трудная жизненная ситуация».

По первой из них родители (вне зависимости от материального положения) оплачивают всего 20 процентов стоимости путевки - 1,5 тысячи рублей. Такие путевки в этом году получили 2409 ангарских школьников. Большая их часть - 2220 ребят - будет отдыхать в оздоровительных лагерях «Солнечный» и «Металлург» (Шелеховский район), «Хвойный» (Усолье), «Галактика», «Звездный», «Лукоморье» и спортивных лагерях Ангарска. Часть ребят отдохнут на Байкале в палаточных лагерях «Солнечный берег плюс», «Странник» и «Курма», часть - в санаториях «Усолье» и «Ангара» (Иркутск).

Ольга КРАСНОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Карманник за работой. Скрытая камера
Салют в честь дня города. Иркутск
Первый полет МС-21
Все новости категории

Спортивные новости
Второе место на чемпионате СФО по тяжелой атлетике
На стены лезть, на ушах стоять
"Серебро" на первенстве России по самбо среди девушек 13-14 лет
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Разбой среди бела дня
Любовь одна виновата
Автопокрышка с секретом
Все новости категории

Общество
Дежа вю!
Приятное с полезным
За долгожителей!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (111)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru