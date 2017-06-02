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Где купаться?


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Сегодня, 01:19
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- Прочитала в субботней газете за 3 июня, что люди видели, как водохранку заполнили с невычищенным дном. И где всё-таки теперь нам купаться?
Наталья


На обращения очевидцев, увидевших заполнение пруда с грязным дном, администрация АГО ответила, что дно Еловского пруда очищалось с 16 по 17 мая.

- С 20 мая ежедневно на территории Еловского пруда (береговая линия, пляж, газон, лесополоса) проводятся мероприятия по санитарной очистке от твердых коммунальных отходов, веток и иного мусора, - пишет в своём ответе нашей газете М.А.КОЛОТУШКИН, начальник отдела по информационной политике администрации АГО. – Ежедневно куратором муниципального контракта – специалистом отдела благоустройства управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи осуществляется проверка качества работ, предусмотренных данным контрактом (почему-то фамилию специалиста не указывают, а мы хотели бы знать, с кого в случае чего спросить. – Прим.авт.).

Светлана Анина

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