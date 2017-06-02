Где купаться?

- Прочитала в субботней газете за 3 июня, что люди видели, как водохранку заполнили с невычищенным дном. И где всё-таки теперь нам купаться?
Наталья
На обращения очевидцев, увидевших заполнение пруда с грязным дном, администрация АГО ответила, что дно Еловского пруда очищалось с 16 по 17 мая.
- С 20 мая ежедневно на территории Еловского пруда (береговая линия, пляж, газон, лесополоса) проводятся мероприятия по санитарной очистке от твердых коммунальных отходов, веток и иного мусора,
- пишет в своём ответе нашей газете М.А.КОЛОТУШКИН, начальник отдела по информационной политике администрации АГО. – Ежедневно куратором муниципального контракта – специалистом отдела благоустройства управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи осуществляется проверка качества работ, предусмотренных данным контрактом
(почему-то фамилию специалиста не указывают, а мы хотели бы знать, с кого в случае чего спросить. – Прим.авт.).
Светлана Анина
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30