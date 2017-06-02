Где купаться?

Наталья



Светлана Анина

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На обращения очевидцев, увидевших заполнение пруда с грязным дном, администрация АГО ответила, что дно Еловского пруда очищалось с 16 по 17 мая.- пишет в своём ответе нашей газете М.А.КОЛОТУШКИН, начальник отдела по информационной политике администрации АГО. –(почему-то фамилию специалиста не указывают, а мы хотели бы знать, с кого в случае чего спросить. – Прим.авт.).