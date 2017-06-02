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Кто остановит вырубку?


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Сегодня, 01:26
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У нас за садоводством «Медик» идет бесконтрольная вырубка леса! Вывозят по 11 лесовозов, номера машин мы записали и сфотографировали. Началось всё с подготовки к установке линии электропередач, а теперь под этим же предлогом рубят всё вокруг сплошь до Тальян! Как остановить незаконные вырубки в природоохранной зоне? Ведь эти территории имеют статус заказника.
Наталья Владимировна


Так получилось, что под Ангарском расположены два садоводства с одинаковым названием: одно под Одинском, второе в районе Стеклянки. Речь идет о первом. Из-за пожара там сгорели опоры линии электропередач, и уже больше месяца все 147 участков сидят без света и, следовательно, без воды. Просеку здесь действительно рубили. Она уже готова: стоят 10 опорных столбов, натянуты провода. ЛЭП пройдет вдоль садоводства, запитает его и протянется на Тальяны, Ивановку и дальше.

Дело, бесспорно, нужное и хорошее. Если бы рабочие не стали бесконтрольно вывозить хороший деловой лес. С просеки и не только. Бдительные садоводы заволновались. Они позвонили в Усольский лесхоз, к ведомству которого относятся леса. Оттуда выехали с проверкой. Выяснили, что порубочные билеты у рабочих есть. Но те «перепутали» часть делян и вырубили лишнее. На эту древесину был наложен арест. Днем работа стихала, но ночью, по словам дачников, лесовозы шли снова.

Оксана ТИХАЯ

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