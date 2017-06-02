Почему на мусорке?

Лариса Георгиевна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Напротив 19 микрорайона ведутся работы по обустройству сквера «Аистёнок». Работает подрядчик ООО «ГрандстройБайкал». Договор с ним заключило управление по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи (начальник Василина ШУНОВА). Ответственность за качество работ и действия работников несёт подрядная организация.Подрядчик был выбран по федеральному закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Это тот самый закон, из-за которого на торгах выбирают того, кто предложит самую низкую стоимость работ.Управление по ЖКХ – это заказчик, который, как они пишут в ответе нашей газете, «не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика». Но контролировать-то работы они могут? Они сообщают, что каждый день контролируют качество работ на сквере «Аистёнок», а в случае необходимости направляют подрядчику требования устранить выявленные недостатки в установленный срок.