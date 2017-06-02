Почему на мусорке?

- Почему в сквере напротив 19 микрорайона землю насыпают и разравнивают поверх строительного мусора: бутылки из-под масел, стекло, чёрные мешки, арматура? Кто следит за качеством работ? Как должны облагораживать этот сквер? Почему работают таджики, которых через год уже здесь не будет?
Лариса Георгиевна
Напротив 19 микрорайона ведутся работы по обустройству сквера «Аистёнок». Работает подрядчик ООО «ГрандстройБайкал». Договор с ним заключило управление по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи (начальник Василина ШУНОВА). Ответственность за качество работ и действия работников несёт подрядная организация.
Подрядчик был выбран по федеральному закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Это тот самый закон, из-за которого на торгах выбирают того, кто предложит самую низкую стоимость работ.
Управление по ЖКХ – это заказчик, который, как они пишут в ответе нашей газете, «не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика». Но контролировать-то работы они могут? Они сообщают, что каждый день контролируют качество работ на сквере «Аистёнок», а в случае необходимости направляют подрядчику требования устранить выявленные недостатки в установленный срок.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА