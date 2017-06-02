Что делается?

Фото Натальи ОЖОГИНОЙ

Анастасия КУРМАЗОВА



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На участке улицы Коминтерна, от улицы Космонавтов до Социалистической, идёт ремонт дороги. Это продолжение многолетнего проекта по ремонту улицы.Каждый год ремонтировали по отдельному участку, этот последний. Работы ведёт ООО «Транскапитал», их общая стоимость составляет 39,4 миллиона рублей. Дата окончания работ – 1 сентября 2017 года. Однако, как показывает практика, они могут закончиться и гораздо раньше, начали делать эту улицу в самом начале сезона.Этому участку, можно сказать, повезло. Здесь не только заменят асфальт, но положат новые бордюры и отремонтируют тротуары – для этого с них сейчас и снимают старое покрытие. То же самое делалось, например, на участке Коминтерна, от Ворошилова до Крупской.Да, возмущение местных жителей понятно. Наверное, подрядчику стоило производить работы сначала с одной, а потом с другой стороны улицы, чтобы оставить пешеходам возможность перемещаться. Так же, как при ремонте дороги обычно не перекрывают сразу две полосы движения. Однако что сделано, то сделано, теперь остаётся только надеяться, что тротуары сделают в первую очередь. Главное – чтобы сделали хорошо и надолго.