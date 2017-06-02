Проезд подорожал?

Александр АМИНЕВ

Настя ЖИЛКИНА

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Стоимость проезда в пригородном транспорте устанавливается местной администрацией АГО. Цена определяется путём умножения единого тарифа за пассажиро-километр на расстояние. В постановлении администрации АГО от 28.04.2016 № 925-па установлен тариф на регулярные перевозки автомобильным пригородным транспортом в границах АГО – 2,32 рубля с 1 мая 2016 года. Расстояние до «Саянских Зорь» составляет 27, 5 километра. Путём умножения получаем 63,8. Вот и цена – 63 рубля.Это не мы такие умные, это такие расчеты нам представила администрация. Есть у них такое качество – на вопросы простых людей и журналистов чёрт-те что отвечать. Ясно, что Александра интересовал не расчет, а сама причина повышения стоимости. И то, почему наш мэр так легко ежегодно идёт на различные повышения. Ответим ему сами, за администрацию.