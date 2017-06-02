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Какие льготы?


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Сегодня, 17:21
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- Слышал, что репрессированные имеют льготы на проезд на железнодорожном транспорте.
Николай Иванович

Управление социальной защиты населения по Ангарскому району напоминает, что областной закон № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» предусматривает для реабилитированных лиц предоставление один раз в год денежной компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Либо 50% стоимости проезда на водном, воздушном или автомобильном транспорте. Эти льготы действительны в пределах Российской Федерации.

При проезде реабилитированных лиц на железнодорожном транспорте компенсации подлежат расходы на проезд в жёстких вагонах с 4-местными купе скорого поезда или в вагонах поезда более низкой категории. При проезде реабилитированных лиц на воздушном транспортном средстве компенсации подлежат расходы на проезд экономическим классом («Э») или его подклассом.

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