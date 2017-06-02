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Что им грозит?


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Сегодня, 17:26
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- Моя 14-летняя дочь стала очень замкнутой. Всё время в телефоне, чуть не спит с ним. О «Синих китах» сейчас почти не слышно, и всё же я очень беспокоюсь за дочку. Что грозит организаторам подобных групп?
Маргарита Михайловна


8 июня полицейские задержали 26-летнего жителя Москвы по подозрению в доведении несовершеннолетнего до самоубийства. Он признался, что является администратором одной из «групп смерти», в которую входили 32 человека. По словам представителя МВД, в ходе проведенного обыска изъяты пять сотовых телефонов, планшет и несколько сим-карт. Следственные органы в регионе возбудили уголовное дело.

А на днях президент РФ подписал закон об уголовной ответственности за побуждение граждан к самоубийству, в том числе несовершеннолетних. Документ вводит дополнительные механизмы противодействия созданию так называемых «групп смерти». Таким образом, УК РФ будет дополнен двумя новыми статьями - «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства». Максимальным наказанием по ним устанавливается лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, вводится уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. В данном случае максимальное наказание – лишение свободы сроком до 3 лет.

Виктория КОСТИНА

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