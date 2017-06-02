Чем заняться летом?

Людмила Александровна

фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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К сожалению, Людмила Александровна, на ваш вопрос, отправленный в указанные управления, через две недели пришёл ответ только из управления по культуре и молодёжной политике.- В летний период запланирован план мероприятий в парковых зонах ДК «Современник», ДК «Нефтехимик» и парке строителей…А также приглашаем жителей АГО каждое воскресенье на летнюю эстраду парка ДК «Современник» с 17.00 до 20.00 и каждый четверг на летнюю эстраду парка строителей с 16.00 до 19.00.Извините, это шутка? На этих эстрадах танцуют в основном пенсионеры под соответствующую музыку! А план мероприятий в парках включает в себя цигун – тоже не очень популярное у детей и молодёжи направление. Кроме того, управление предусмотрительно оговаривается, что план мероприятий в парках (мы вам о них будем сообщать еженедельно в колонке «Что будет?», на стр. 3, во вторничных выпусках нашей газеты) может меняться, и просят уточнять, состоятся ли мероприятия (тел. 50-41-58). То есть это ещё бабушка надвое сказала…