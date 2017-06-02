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Чем заняться летом?


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Сегодня, 17:32
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- Закончился учебный год. Все школы и секции отпустили детей на каникулы. Боюсь, что вместо игр на свежем отдыхе они уткнутся в свои гаджеты. Хотелось бы узнать, какой отдых могут предложить нашим детям управления по молодёжной политике, культуре и спорту?
Людмила Александровна


Чем заняться летом?
Парк строителей. Вообще-то на этой эстраде танцуют люди, давно вышедшие из школьного возраста. Разве что некоторые из них берут внуков с собой…
фото Николая СТЕРНИНА


К сожалению, Людмила Александровна, на ваш вопрос, отправленный в указанные управления, через две недели пришёл ответ только из управления по культуре и молодёжной политике.

- В летний период запланирован план мероприятий в парковых зонах ДК «Современник», ДК «Нефтехимик» и парке строителей…А также приглашаем жителей АГО каждое воскресенье на летнюю эстраду парка ДК «Современник» с 17.00 до 20.00 и каждый четверг на летнюю эстраду парка строителей с 16.00 до 19.00.

Извините, это шутка? На этих эстрадах танцуют в основном пенсионеры под соответствующую музыку! А план мероприятий в парках включает в себя цигун – тоже не очень популярное у детей и молодёжи направление. Кроме того, управление предусмотрительно оговаривается, что план мероприятий в парках (мы вам о них будем сообщать еженедельно в колонке «Что будет?», на стр. 3, во вторничных выпусках нашей газеты) может меняться, и просят уточнять, состоятся ли мероприятия (тел. 50-41-58). То есть это ещё бабушка надвое сказала…

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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