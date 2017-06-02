Александра ГОЛУБЧИКОВА,

главный специалист комиссии

по делам несовершеннолетних:

Елена Владимировна,

жительница 17 микрорайона:



Сергей Михайлович БЕРЕЗУЦКИЙ,

разгневанный:

Елена Александровна,

жительница 88 квартала:

- Ежегодно с началом лета происходят несчастные случаи, связанные с выпадением из окон маленьких детей. Поэтому мы не устаем напоминать родителям об ответственности за жизнь детей. Установите на окна защитную пленку, ручки с ключом, решетку кидстоп, фиксаторы, ограничители поворота! Самое главное - не показывайте ребенку, как открываются окна, не ставьте его на подоконник, строго пресекайте там детские игры. И не рассчитывайте на антимоскитные сетки, они не защитят от падений.- У нас по улице 40 лет Победы прошёл ремонт. Приглашаем представителей городской администрации оценить качество явно недешёвых работ. После первого же ливня на проезжей части из-за наклона образовалось море в районе военкомата! А вдоль новых тротуаров газоны засыпали даже не землёй, а каким-то торфом, который во время жары буквально дымился, как будто горел. Неужели администрация приняла такой ремонт?- Очень прошу вас: съездите на кладбище «Березовая роща» и посмотрите, какой там бардак творится. Были с женой в родительский день, прибрались, а 10 июня поехали покрасить оградку и ахнули. Везде навалены мешки с кладбищенским мусором, на могилках после урагана столько ветвей сломанных! Относительно чистая лишь центральная улица. А ведь это муниципальное предприятие, на наши с вами деньги содержится! Собираюсь по этому поводу писать заявление прокурору города.- Со дня открытия памятника в парке строителей прошло полмесяца. Люди ходят посмотреть на памятник, любуются. Но если пройти чуть дальше, вглубь, видно другое. Плитку на дорожки не доложили, по ночам её разворовывают. Строителей нет. Вокруг аллеи горы песка, в которых копаются дети. Ну нельзя же так! Или парк всё лето простоит недоделанным?! Отрапортовали к Дню города и успокоились?