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Можно в Интернете?


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Вчера, 23:47
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- Можно ли запросить сведения из единого реестра недвижимости через Интернет?
Василий Петрович


Как сообщают сотрудники филиала федеральной кадастровой палаты по Иркутской области, все базовые услуги Росреестра уже давно доступны в электронном виде. На сайте федеральной кадастровой палаты, в разделе «Электронные услуги и сервисы», можно подать документы на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, в том числе на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав, запросить сведения из единого реестра недвижимости. Портал позволяет гражданам и профессиональным участникам рынка недвижимости обращаться из любой точки России и независимо от того, в каком регионе находится объект недвижимости. Причём получить любую из услуг Росреестра по Интернету можно в максимально короткие сроки. Кроме того, при регистрации прав на недвижимость через портал ведомства и получении результата услуги в электронной форме размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%.

Собств. инф.

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