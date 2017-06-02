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Как принимает следователь?


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Вчера, 23:50
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- Могу ли я без записи обратиться к сотрудникам следственного комитета? Кто и когда принимает?
Роман Юрьевич


По информации Никиты ГРАНИНА, начальника Ангарского следственного отдела СУ СК РФ по Иркутской области, на личный прием к руководству их отдела могут обратиться потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, их законные представители, защитники, а также ангарчане, которые хотят заявить о преступлении. Этих людей примут без предварительной записи. Так, подполковник юстиции Никита Юрьевич Гранин принимает по пятницам, с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45). Его заместители, подполковник юстиции Виктор Сергеевич МЕЩЕРЯКОВ - по вторникам, с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45)...

Ольга КРАСНОВА

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