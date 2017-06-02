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Кто поедет бесплатно?


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Вчера, 23:55
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- Говорят, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Неужели правда?
Анастасия Петровна


Такое право имеют только пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Этим людям один раз в два года компенсируют стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Напомним, что в Иркутской области к районам Крайнего Севера относится Катангский район. К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы, города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск.

Елена КЛИМОВА
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