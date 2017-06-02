.
,

Когда отменят запрет?


0

Вчера, 23:58
 Количество просмотров: 27
    

- Когда отменят запрет на разведение костров? У нас на даче скопилось очень много мусора!
Елена


Запрет действует. Более того, правительство Иркутской области продлило особый противопожарный режим до конца календарного лета. Усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Разводить открытый огонь до 1 сентября нельзя нигде.

Это не просто страшилки. В нескольких ангарских садоводствах были случаи, когда летающие квадрокоптеры засекали с воздуха малейший дымок. А потом владельцам участков приходилось выплачивать серьезные административные штрафы. Напомним, для граждан это от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 20 до 40 тысяч; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Но вернемся к вопросу читателей. Люди просят конкретного совета: что делать со скопившимся мусором на дачах? Мы живем не в каменном веке, и сегодня самый гуманный и простой способ избавиться от мусора – организовать его вывоз. Эта обязанность возложена на председателей СНТ. Растительный мусор, включая траву и опилки, практичные дачники закладывают в компостную яму. Ветки, коряги, пни, початки кукурузы, солому и т.д. можно применять для обустройства так называемых теплых грядок либо измельчить садовым измельчителем и использовать как мульчу. Даже когда закончится запрет на разжигание костров, сжигать мусор можно будет только в специальных ёмкостях (металлических бочках), закрытых крышками, во избежание разлетания искр. А еще не полениться и поставить рядом пару ведер с водой. Требования эти несложные и обойдутся гораздо дешевле, чем строительство новой дачи.

Оксана ТИХАЯ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Выбор «Ангары»
В городской черте
Дважды вторые
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Оба не правы
До чего дошёл прогресс
Отдали сами
Все новости категории

Общество
Учите стихи!
Если невмоготу
Не растерялись
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (184)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru