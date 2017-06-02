Когда отменят запрет?

Елена



Оксана ТИХАЯ

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Запрет действует. Более того, правительство Иркутской области продлило особый противопожарный режим до конца календарного лета. Усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Разводить открытый огонь до 1 сентября нельзя нигде.Это не просто страшилки. В нескольких ангарских садоводствах были случаи, когда летающие квадрокоптеры засекали с воздуха малейший дымок. А потом владельцам участков приходилось выплачивать серьезные административные штрафы. Напомним, для граждан это от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 20 до 40 тысяч; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.Но вернемся к вопросу читателей. Люди просят конкретного совета: что делать со скопившимся мусором на дачах? Мы живем не в каменном веке, и сегодня самый гуманный и простой способ избавиться от мусора – организовать его вывоз. Эта обязанность возложена на председателей СНТ. Растительный мусор, включая траву и опилки, практичные дачники закладывают в компостную яму. Ветки, коряги, пни, початки кукурузы, солому и т.д. можно применять для обустройства так называемых теплых грядок либо измельчить садовым измельчителем и использовать как мульчу. Даже когда закончится запрет на разжигание костров, сжигать мусор можно будет только в специальных ёмкостях (металлических бочках), закрытых крышками, во избежание разлетания искр. А еще не полениться и поставить рядом пару ведер с водой. Требования эти несложные и обойдутся гораздо дешевле, чем строительство новой дачи.