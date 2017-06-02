- Когда отменят запрет на разведение костров? У нас на даче скопилось очень много мусора!
Елена
Запрет действует. Более того, правительство Иркутской области продлило особый противопожарный режим до конца календарного лета. Усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Разводить открытый огонь до 1 сентября нельзя нигде.
Это не просто страшилки. В нескольких ангарских садоводствах были случаи, когда летающие квадрокоптеры засекали с воздуха малейший дымок. А потом владельцам участков приходилось выплачивать серьезные административные штрафы. Напомним, для граждан это от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 20 до 40 тысяч; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Но вернемся к вопросу читателей. Люди просят конкретного совета: что делать со скопившимся мусором на дачах? Мы живем не в каменном веке, и сегодня самый гуманный и простой способ избавиться от мусора – организовать его вывоз. Эта обязанность возложена на председателей СНТ. Растительный мусор, включая траву и опилки, практичные дачники закладывают в компостную яму. Ветки, коряги, пни, початки кукурузы, солому и т.д. можно применять для обустройства так называемых теплых грядок либо измельчить садовым измельчителем и использовать как мульчу. Даже когда закончится запрет на разжигание костров, сжигать мусор можно будет только в специальных ёмкостях (металлических бочках), закрытых крышками, во избежание разлетания искр. А еще не полениться и поставить рядом пару ведер с водой. Требования эти несложные и обойдутся гораздо дешевле, чем строительство новой дачи.
Оксана ТИХАЯ
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