Куда спрятаться?

Просили не указывать номер

детского учреждения



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Этот вопрос мы направили в управление образования АГО и получили письменный ответ за подписью начальника управления Ларисы ЛЫСАК. В нём говорится, что теневые навесы (веранды) должны устанавливаться за счёт средств целевых субсидий, которые выделяются управлением образования. Однако «потребность муниципальных образовательных учреждений в средствах на установку теневых навесов очень высока. Средства выделяются по заявкам руководителей с учётом очередности их подачи. В 2016 году были установлены 23 теневых навеса на территории 10 дошкольных учреждений. Ввиду ограниченного бюджетного финансирования средства в 2017 году на установку теневых навесов не предусмотрены».В общем, шедевральное «Денег нет, но вы держитесь!».