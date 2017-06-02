Куда спрятаться?

- Кто должен выделять средства на восстановление сгоревшей ещё в прошлом году веранды в садике? Сейчас жара, нашим детям некуда спрятаться во время прогулок, воспитательница в мешке носит за собой песочные игрушки. Мы обратились к заведующей, и она объяснила нам, что таких средств у сада нет. Сколько вообще стоит веранда?
Просили не указывать номер Один теневой навес для детского сада в 2016 году стоил от 75 000 до 100 000 рублей. Родителям даже в качестве добровольного пожертвования такую сумму для садика не собрать.
детского учреждения
Этот вопрос мы направили в управление образования АГО и получили письменный ответ за подписью начальника управления Ларисы ЛЫСАК. В нём говорится, что теневые навесы (веранды) должны устанавливаться за счёт средств целевых субсидий, которые выделяются управлением образования. Однако «потребность муниципальных образовательных учреждений в средствах на установку теневых навесов очень высока. Средства выделяются по заявкам руководителей с учётом очередности их подачи. В 2016 году были установлены 23 теневых навеса на территории 10 дошкольных учреждений. Ввиду ограниченного бюджетного финансирования средства в 2017 году на установку теневых навесов не предусмотрены».
В общем, шедевральное «Денег нет, но вы держитесь!».
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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