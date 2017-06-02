Когда дети войны получат тысячу рублей?

Анатолий Иванович

Людмила Александровна

Ольга КРАСНОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

На федеральном уровне закона о детях войны нет, хотя его проект был предложен в Государственную Думу еще в 2014 году.Cтатус «Дети войны» в нашем регионе был установлен 10 декабря 2013 года, когда вступил в силу закон № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны» или считаются россияне, родившиеся с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года. По закону Иркутской области они имеют льготы:Сергей Бренюк не отрицает, что обещал внести проект закона о детях войны на сессии Законодательного собрания. Что он и сделал 20 марта 2017 года. Законопроект прост - к 9 мая выдать детям войны разовую выплату в размере 1 тысячи рублей. По информации Сергея Алексеевича, в нашем регионе около 180 тысяч человек имеют статус «Дети Великой Отечественной войны», соответственно, на их разовую материальную поддержку потребуется 180 млн. рублей.