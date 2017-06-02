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Когда дети войны получат тысячу рублей?


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Вчера, 12:13
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- Нам, детям войны, Сергей БРЕНЮК, депутат Законодательного собрания, обещал к 9 мая материальную помощь - 1 тысячу рублей, но денег мы так и не получили. Почему?
Анатолий Иванович


- Мне 80 лет. В Красноярском крае детям войны к 9 мая выдали по тысяче рублей. Неужели мы не заслужили такой выплаты?
Людмила Александровна


На федеральном уровне закона о детях войны нет, хотя его проект был предложен в Государственную Думу еще в 2014 году.

Cтатус «Дети войны» в нашем регионе был установлен 10 декабря 2013 года, когда вступил в силу закон № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны» или считаются россияне, родившиеся с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года. По закону Иркутской области они имеют льготы:

- внеочередной прием в государственные учреждения социального обслуживания региона,

- внеочередное оказание медицинской помощи,

- ежемесячную денежную выплату в размере 447 рублей. Выплата производится с 1 января 2014 года.

Сергей Бренюк не отрицает, что обещал внести проект закона о детях войны на сессии Законодательного собрания. Что он и сделал 20 марта 2017 года. Законопроект прост - к 9 мая выдать детям войны разовую выплату в размере 1 тысячи рублей. По информации Сергея Алексеевича, в нашем регионе около 180 тысяч человек имеют статус «Дети Великой Отечественной войны», соответственно, на их разовую материальную поддержку потребуется 180 млн. рублей.

Ольга КРАСНОВА

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