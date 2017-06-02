Почему нельзя?

Алексей Николаевич



Анастасия КУРМАЗОВА

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Как уверяют специалисты, в старых домах нет технической возможности учитывать индивидуальное потребление тепловой энергии. Посмотрите сами: в квартире обычно несколько стояков, несколько батарей, на каждую потребуется отдельный счётчик. Более того, даже если вы полностью отключите отопление в своей квартире для экономии, то стены всё равно будут вас относительно греть. Потому что отапливаются соседи, тёплый подъезд. Поверьте, мы дотошно консультировались с разными специалистами, не имеющими никакого отношения к «Энергосбыту», а следовательно, независимыми.Другое дело, дома новые. Там подъезды не отапливаются и разводка сделана таким образом, что установить приборы учёта вполне возможно, что там и делается. Говорят, в Иркутске это делают уже давно, в Ангарске начали только в последние годы. Хотя, повторимся, соответствующие технологии и приборы учёта известны давно, в том числе и нашим специалистам.