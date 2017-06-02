.
,

За что платим?


0

Вчера, 12:22
 Количество просмотров: 62
    

- Проживаю 25 лет в доме, и за всё это время только 1 раз был сделан ремонт подъезда. В прошлом году стены побелили, покрасили. А лестницы, которые все разрушились и выкрошились на первых этажах, не сделали. Куда идут деньги за текущий ремонт и сколько мы ещё будем за него платить?
12а-5


То, что вам сделали в прошлом году, и называется текущим ремонтом: побелка-покраска, восстановление окон и дверей в местах общего пользования. При желании могут заменить ещё почтовые ящики, но только по отдельной просьбе собственников и если эта замена заложена в тариф. В принципе вы могли бы и сами заранее узнать, что будет делаться, если бы посмотрели план работ на год, его управляющая компания должна предоставлять вместе с тарифом, который жильцы в идеале принимают каждый год.

Однако в жизни редко бывает всё идеально. Поэтому теперь узнать, куда ушли деньги на текущий ремонт, вы можете, только запросив финансовый отчёт УК за предыдущий год. Можно даже не сомневаться, что все затраты там будут расписаны до последней копейки. В том плане, что всё, что вы заплатили, потрачено. Осмелюсь даже предположить, что потрачено гораздо больше, чем заплатили жители одного подъезда. Поэтому вы и будете продолжать платить до тех пор, пока не будет отремонтирован весь дом. А там уже снова дойдёт очередь до тех подъездов, которые были отремонтированы в первую очередь.

Анастасия КУРМАЗОВА


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда
Абсолютные чемпионы на «Ёрдынских играх - 2017»
Сформирована команда для участия в Парасибириаде 2017
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Столкнулись два автобуса
Намордник для собаки
Еще три жертвы аферистов
Все новости категории

Общество
Потехе - Час
Живая реклама
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (210)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru