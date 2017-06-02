За что платим?

12а-5

Анастасия КУРМАЗОВА



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То, что вам сделали в прошлом году, и называется текущим ремонтом: побелка-покраска, восстановление окон и дверей в местах общего пользования. При желании могут заменить ещё почтовые ящики, но только по отдельной просьбе собственников и если эта замена заложена в тариф. В принципе вы могли бы и сами заранее узнать, что будет делаться, если бы посмотрели план работ на год, его управляющая компания должна предоставлять вместе с тарифом, который жильцы в идеале принимают каждый год.Однако в жизни редко бывает всё идеально. Поэтому теперь узнать, куда ушли деньги на текущий ремонт, вы можете, только запросив финансовый отчёт УК за предыдущий год. Можно даже не сомневаться, что все затраты там будут расписаны до последней копейки. В том плане, что всё, что вы заплатили, потрачено. Осмелюсь даже предположить, что потрачено гораздо больше, чем заплатили жители одного подъезда. Поэтому вы и будете продолжать платить до тех пор, пока не будет отремонтирован весь дом. А там уже снова дойдёт очередь до тех подъездов, которые были отремонтированы в первую очередь.