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Откуда цена?


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Вчера, 12:28
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- Наша УК «Наш дом» выдаёт справки, например, о составе семьи, за 50 рублей. Правомерно ли взимается эта сумма? Откуда такие расценки?
Нина Анатольевна


Как пояснила нашей газете руководитель ООО «Наш дом+» Галина КНЯЗЕВА, стоимость услуг по выдаче справок определяется единым приказом по всей организации. Управляющая компания – частное предприятие, коммерческое, и за оказание своих услуг требует плату, это вполне логично. Сколько стоят эти услуги, они тоже определяют самостоятельно, и как-то повлиять на этот процесс муниципальная власть не может.

Есть, конечно, и государственный орган, который может выдать соответствующую справку. Это УФМС по г. Ангарску. Правда, там нас заверили, что выдают такие справки только жителям частного сектора и проживающим в дачных товариществах. То есть в тех районах города, где нет управляющей компании и паспортиста.

Анастасия КУРМАЗОВА

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