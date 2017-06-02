Откуда цена?

Нина Анатольевна



Анастасия КУРМАЗОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Как пояснила нашей газете руководитель ООО «Наш дом+» Галина КНЯЗЕВА, стоимость услуг по выдаче справок определяется единым приказом по всей организации. Управляющая компания – частное предприятие, коммерческое, и за оказание своих услуг требует плату, это вполне логично. Сколько стоят эти услуги, они тоже определяют самостоятельно, и как-то повлиять на этот процесс муниципальная власть не может.Есть, конечно, и государственный орган, который может выдать соответствующую справку. Это УФМС по г. Ангарску. Правда, там нас заверили, что выдают такие справки только жителям частного сектора и проживающим в дачных товариществах. То есть в тех районах города, где нет управляющей компании и паспортиста.