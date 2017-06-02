.
,

Выплата положена?


0

Вчера, 12:41
 Количество просмотров: 146
    

- Согласно постановлению мэра АГО от 2015 года социальные выплаты по трудовому договору (совмещение) должны осуществляться в полном объёме. Технический персонал школы № 32 такие выплаты не получает. На каком основании?
Ольга


Выплата положена?
Работая за двоих, человек вполне оправданно хочет и получать за двоих.

Из-за нехватки технического персонала многие работники школы имеют по два трудовых договора: основной и по совместительству. А так как каждому работнику положена от мэра АГО ежемесячная социальная выплата ещё с 2015 года (для техперсонала школы она составляет от 1000 до 2750 рублей), у работников возник закономерный вопрос: а по второму договору выплата будет?

Социальная выплата – это подарок из бюджета АГО тем, кто мало получает, – нянечкам, сторожам, вахтерам, гардеробщикам бюджетных образовательных учреждений.

Вопрос технического персонала школы № 32 мы отправили в управление образования АГО и получили такой ответ за подписью Ларисы Ивановны ЛЫСАК, что поняли, почему у нас возможны разночтения. Уяснить суть невозможно вообще. Цитируем: «В соответствии с принятыми положениями при выполнении дополнительной работы, связанной с совмещением должностей (профессий), увеличением объема работы, расширением зон обслуживания, а также при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника учреждения, без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата выплачивается по должности (профессии), определенной трудовым договором.

Работникам, принятым на работу по совместительству, доплата осуществляется на общих основаниях».

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото с сайта Gabrielya.ru


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда
Абсолютные чемпионы на «Ёрдынских играх - 2017»
Сформирована команда для участия в Парасибириаде 2017
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Столкнулись два автобуса
Намордник для собаки
Еще три жертвы аферистов
Все новости категории

Общество
Потехе - Час
Живая реклама
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (210)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru