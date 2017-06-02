Выплата положена?

Ольга



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото с сайта Gabrielya.ru

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Из-за нехватки технического персонала многие работники школы имеют по два трудовых договора: основной и по совместительству. А так как каждому работнику положена от мэра АГО ежемесячная социальная выплата ещё с 2015 года (для техперсонала школы она составляет от 1000 до 2750 рублей), у работников возник закономерный вопрос: а по второму договору выплата будет?Социальная выплата – это подарок из бюджета АГО тем, кто мало получает, – нянечкам, сторожам, вахтерам, гардеробщикам бюджетных образовательных учреждений.Вопрос технического персонала школы № 32 мы отправили в управление образования АГО и получили такой ответ за подписью Ларисы Ивановны ЛЫСАК, что поняли, почему у нас возможны разночтения. Уяснить суть невозможно вообще. Цитируем: «В соответствии с принятыми положениями при выполнении дополнительной работы, связанной с совмещением должностей (профессий), увеличением объема работы, расширением зон обслуживания, а также при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника учреждения, без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата выплачивается по должности (профессии), определенной трудовым договором.Работникам, принятым на работу по совместительству, доплата осуществляется на общих основаниях».