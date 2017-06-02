Кто устанавливает?

Юрий САПОЖНИКОВ,

председатель региональной организации «Общественный контроль»



Ольга КРАСНОВА

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Напомним нашим читателям, что собственники жилья дома № 8 на заочном собрании приняли решение о размере платы за содержание общего имущества дома на 2016 год - 8 рублей за квадратный метр. Но УК их решение не приняла, потребовала, чтобы жильцы платили по тарифу, утвержденному постановлением администрации АГО №2069-па от 25 декабря 2015 года, где размер платы за содержание жилого помещения для двухэтажного дома составляет 12,83 рубля.Но в том же постановлении говорится, что установленные мэром тарифы не распространяются на нанимателей по договорам соцнайма и наймам муниципального жилфонда, собственников жилья, если «решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения принято на общем собрании собственников помещений данного многоквартирного дома».Жильцы дома № 8 действовали по закону, они приняли тариф на общем собрании собственников на основании статей 44-48 Жилищного кодекса. Их ошибка в том, что они не известили об этом УК, поэтому Ангарский городской суд, куда обратились жильцы, решение общего собрания собственников правомочным не признал, но тем не менее принудил УК начислять оплату по тому тарифу, который установлен общим собранием жильцов.Ситуация, когда собственники жилья и управляющая компания не могут договориться, не новая. Но если некоторые жильцы не хотят бороться за свои права и ссориться с УК, то Наталья МИХАЙЛИК, председатель совета дома № 8 квартала 72, уверена, что они будут и впредь устанавливать свой экономически обоснованный тариф. А иначе, по информации Натальи Матвеевны, дело доходит до смешного: УК предложила им тариф, в котором заложено обслуживание лифтов и мусоропроводов. Управляющей компании приснились такие дома в старой части города? Или они надеялись, что собственники жилья не будут разбираться, что и почему? Зря надеялись.Татьяна КРИВОШЕЕВА, председатель совета дома № 17 микрорайона 7, рассказала нашей редакции, что на собрании 2 мая 2017 года они приняли решение о тарифе в размере 11,12 рубля.