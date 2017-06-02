Сергей

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» сообщает о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба». В конкурсе могут принять участие многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет (в том числе воспитывающие сирот), и имеющие личное подсобное хозяйство. Семьи, признанные победителями конкурса в предыдущем году, в конкурсе не участвуют. Заявление на участие в конкурсе и документы принимаются учреждением не позднее 15 июля текущего года!В перечень критериев, применяемых при оценке усадьбы, входят: санитарное состояние подворий, внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, состояние прилегающей территории и ограждений, наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, хозяйственного инвентаря, озеленение придомовой территории (наличие насаждений, теплиц, парников и т.д.), наличие домашнего скота, домашней птицы, пчёл, занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие членов семьи в общественной и культурной жизни города, посёлка.Победители конкурса и участники конкурса получают социальные выплаты.