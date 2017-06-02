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Успеем?


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Вчера, 17:30
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- Слышали, что нынче будут проводить конкурс на лучшую семейную усадьбу. Мы успеем в нём поучаствовать?
Сергей


ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» сообщает о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба». В конкурсе могут принять участие многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет (в том числе воспитывающие сирот), и имеющие личное подсобное хозяйство. Семьи, признанные победителями конкурса в предыдущем году, в конкурсе не участвуют. Заявление на участие в конкурсе и документы принимаются учреждением не позднее 15 июля текущего года!

В перечень критериев, применяемых при оценке усадьбы, входят: санитарное состояние подворий, внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, состояние прилегающей территории и ограждений, наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, хозяйственного инвентаря, озеленение придомовой территории (наличие насаждений, теплиц, парников и т.д.), наличие домашнего скота, домашней птицы, пчёл, занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие членов семьи в общественной и культурной жизни города, посёлка.

Победители конкурса и участники конкурса получают социальные выплаты.

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