Как получить инвалидность?

Александр Александрович ПОПОВ

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Окончательное решение о присвоении группы инвалидности принимают специалисты бюро медико-социальной экспертизы (МСЭК). И не факт, что вы ее получите. Надеяться на третью группу можно только в том случае, если ваш слух составляет менее 50 процентов. Так что если вы одним ухом ничего не слышите, а вторым слышите прекрасно, то можете считать себя относительно здоровым человеком. Если вы убеждены, что у вас тугоухость третьей степени, доказывайте это специальной врачебной комиссии. Но помните: на слово вам никто не поверит, будут проверять тщательно.Хождение за группой инвалидности надо начинать с поликлиники по месту жительства или той, к которой вы прикреплены по полису ОМС. Времени вся эта процедура отнимает довольно много, так что наберитесь терпения. Записывайтесь к лору, приходите к нему на прием и говорите: «Ничего не слышу!»