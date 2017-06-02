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Как получить инвалидность?


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Вчера, 17:32
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- У меня с детства хронический отит. Я не слышу одним ухом. Имею ли я возможность оформить инвалидность по этому заболеванию? Если да, то что мне предпринять и куда обращаться?
Александр Александрович ПОПОВ


Окончательное решение о присвоении группы инвалидности принимают специалисты бюро медико-социальной экспертизы (МСЭК). И не факт, что вы ее получите. Надеяться на третью группу можно только в том случае, если ваш слух составляет менее 50 процентов. Так что если вы одним ухом ничего не слышите, а вторым слышите прекрасно, то можете считать себя относительно здоровым человеком. Если вы убеждены, что у вас тугоухость третьей степени, доказывайте это специальной врачебной комиссии. Но помните: на слово вам никто не поверит, будут проверять тщательно.

Хождение за группой инвалидности надо начинать с поликлиники по месту жительства или той, к которой вы прикреплены по полису ОМС. Времени вся эта процедура отнимает довольно много, так что наберитесь терпения. Записывайтесь к лору, приходите к нему на прием и говорите: «Ничего не слышу!»

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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