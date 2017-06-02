У нас обрабатывают?

Лариса Ильинична

Оксана ТИХАЯ

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Специалисты утверждают, что в Иркутской области горностаевая (яблонная) моль водилась и раньше, просто никогда до этого она не распространялась с такой скоростью. По последним сведениям, новый вид моли завезли с овощами и фруктами из Средней Азии. Сейчас в области обитает до 10 разновидностей этого насекомого.В Ангарске эпидемия началась в 2012 году. Тогда деревья стояли окутанные паутиной как в фильмах ужасов. После относительного затишья моль напомнила о себе снова. Особенно много сейчас жалоб от жителей и прохожих с улиц Матросова, Гражданской, Ворошилова и других. Что предпринимается по этому поводу, мы спросили начальника управления по ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО Василину ШУНОВУ.