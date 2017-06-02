У нас обрабатывают?

- Снова появилась моль на яблоньках. Её бы сейчас сразу обработать, пока она не начала размножаться. Проводится ли подобная профилактика в городе?
Лариса Ильинична
Специалисты утверждают, что в Иркутской области горностаевая (яблонная) моль водилась и раньше, просто никогда до этого она не распространялась с такой скоростью. По последним сведениям, новый вид моли завезли с овощами и фруктами из Средней Азии. Сейчас в области обитает до 10 разновидностей этого насекомого.
В Ангарске эпидемия началась в 2012 году. Тогда деревья стояли окутанные паутиной как в фильмах ужасов. После относительного затишья моль напомнила о себе снова. Особенно много сейчас жалоб от жителей и прохожих с улиц Матросова, Гражданской, Ворошилова и других. Что предпринимается по этому поводу, мы спросили начальника управления по ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО Василину ШУНОВУ.
- Мы провели обработку, причем двукратную, всех улиц на подведомственной нам территории. Это было сделано весной, в требуемый вегетационный период. Если сейчас проехать по городу, можно увидеть либо начинающиеся очаги, либо уже серьезные поражения деревьев, сплошь опутанных паутиной. В последнем случае чаще всего это придомовые территории собственников помещений, где не проводилась соответствующая обработка. Предписания в адрес управляющих организаций мы направили. В некоторых местах мы обрабатывали деревья даже три раза, не давая распространяться заразе. Конкретно по Ленинградскому проспекту, напротив МОРУЦа; на перекрестке улиц Крупской с улицей Коминтерна и на улице Чайковского.
Оксана ТИХАЯ
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