Куда делся?

Лилия Борисовна, 30 мрн

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Лилия Борисовна пояснила нашей газете, что Китой вброд переходила в районе старого подвесного моста. Мы выехали на место, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Там сейчас как раз проводятся работы по берегоукреплению Китоя: устанавливаются бетонные буронабивные сваи. Берег укрепят не только возле одного дома, а на протяжении километра.Дорога, спускающаяся от Старицы к реке, покрыта серой цементной пылью. Чтобы дойти до стихийного песчаного пляжа, на котором в середине рабочего дня отдыхало несколько десятков человек, нам пришлось разуваться и переходить через два ручейка шириной примерно сантиметров 50. В одном вода была прохладная и доходила почти до колен, в другом – как парное молоко, но едва доставала до щиколотки. Поговорив с отдыхающими, мы выяснили, что брод действительно есть. И не один. Однако никто никакой озабоченности по этому поводу не высказывал.- призналась нашей газете женщина, назвавшаяся Мариной Петровной. –А дожди-то были! Это подтверждает начальник отдела метеорологических и аэрологических наблюдений гидрометеорологической обсерватории Ангарска Татьяна МУХОРТИКОВА. В первую декаду июня выпало 18,7 миллиметра осадков, а норма для этого времени – 14 мм. Во вторую декаду месяца на Ангарск вылилось 17,8 миллиметра осадков, что всего на 0,2 миллиметра меньше нормы. В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Однако положенные для конца июня 25 мм могут выпасть на следующей неделе. Ливни и грозы ожидаются в последних числах месяца.Обмеление рек наблюдается на всей территории Приангарья. Уровень воды упал не только в ближайших к нам Ангаре и Белой, но и в Лене. В Китое он сейчас составляет 90 сантиметров. Для сравнения: 20 июня прошлого года он составлял 194 сантиметра, то есть на метр больше. Об этом нашей газете сообщила начальник отдела гидрологии ангарской гидрометобсерватории Ольга КОЛЕСНИКОВА.