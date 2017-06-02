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Куда делся?


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Вчера, 23:37
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- Куда делся Китой? Такого никогда не было! Сегодня я напротив Старицы перешла его вброд. Укрепление берега проходит только возле одного собственника, который дом построил в природоохранной зоне. Как такое допустили? Пусть экологи ответят.
Лилия Борисовна, 30 мрн


Куда делся?
Сегодня, чтобы попасть на другой берег Китоя, можно перейти реку вброд через островки. Однако повторять трюк не рекомендуем. Китой - коварная река.

Лилия Борисовна пояснила нашей газете, что Китой вброд переходила в районе старого подвесного моста. Мы выехали на место, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Там сейчас как раз проводятся работы по берегоукреплению Китоя: устанавливаются бетонные буронабивные сваи. Берег укрепят не только возле одного дома, а на протяжении километра.

Дорога, спускающаяся от Старицы к реке, покрыта серой цементной пылью. Чтобы дойти до стихийного песчаного пляжа, на котором в середине рабочего дня отдыхало несколько десятков человек, нам пришлось разуваться и переходить через два ручейка шириной примерно сантиметров 50. В одном вода была прохладная и доходила почти до колен, в другом – как парное молоко, но едва доставала до щиколотки. Поговорив с отдыхающими, мы выяснили, что брод действительно есть. И не один. Однако никто никакой озабоченности по этому поводу не высказывал.

- Мы на этот пляж постоянно ходим, - призналась нашей газете женщина, назвавшаяся Мариной Петровной. – В прошлом году в Китое такая же глубина была. Что вы хотите? Дождей-то почти не было!

А дожди-то были! Это подтверждает начальник отдела метеорологических и аэрологических наблюдений гидрометеорологической обсерватории Ангарска Татьяна МУХОРТИКОВА. В первую декаду июня выпало 18,7 миллиметра осадков, а норма для этого времени – 14 мм. Во вторую декаду месяца на Ангарск вылилось 17,8 миллиметра осадков, что всего на 0,2 миллиметра меньше нормы. В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Однако положенные для конца июня 25 мм могут выпасть на следующей неделе. Ливни и грозы ожидаются в последних числах месяца.
Обмеление рек наблюдается на всей территории Приангарья. Уровень воды упал не только в ближайших к нам Ангаре и Белой, но и в Лене. В Китое он сейчас составляет 90 сантиметров. Для сравнения: 20 июня прошлого года он составлял 194 сантиметра, то есть на метр больше. Об этом нашей газете сообщила начальник отдела гидрологии ангарской гидрометобсерватории Ольга КОЛЕСНИКОВА.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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