- Куда делся Китой? Такого никогда не было! Сегодня я напротив Старицы перешла его вброд. Укрепление берега проходит только возле одного собственника, который дом построил в природоохранной зоне. Как такое допустили? Пусть экологи ответят.
Лилия Борисовна, 30 мрнСегодня, чтобы попасть на другой берег Китоя, можно перейти реку вброд через островки. Однако повторять трюк не рекомендуем. Китой - коварная река.
Лилия Борисовна пояснила нашей газете, что Китой вброд переходила в районе старого подвесного моста. Мы выехали на место, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Там сейчас как раз проводятся работы по берегоукреплению Китоя: устанавливаются бетонные буронабивные сваи. Берег укрепят не только возле одного дома, а на протяжении километра.
Дорога, спускающаяся от Старицы к реке, покрыта серой цементной пылью. Чтобы дойти до стихийного песчаного пляжа, на котором в середине рабочего дня отдыхало несколько десятков человек, нам пришлось разуваться и переходить через два ручейка шириной примерно сантиметров 50. В одном вода была прохладная и доходила почти до колен, в другом – как парное молоко, но едва доставала до щиколотки. Поговорив с отдыхающими, мы выяснили, что брод действительно есть. И не один. Однако никто никакой озабоченности по этому поводу не высказывал. - Мы на этот пляж постоянно ходим,
- призналась нашей газете женщина, назвавшаяся Мариной Петровной. – В прошлом году в Китое такая же глубина была. Что вы хотите? Дождей-то почти не было!
А дожди-то были! Это подтверждает начальник отдела метеорологических и аэрологических наблюдений гидрометеорологической обсерватории Ангарска Татьяна МУХОРТИКОВА. В первую декаду июня выпало 18,7 миллиметра осадков, а норма для этого времени – 14 мм. Во вторую декаду месяца на Ангарск вылилось 17,8 миллиметра осадков, что всего на 0,2 миллиметра меньше нормы. В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Однако положенные для конца июня 25 мм могут выпасть на следующей неделе. Ливни и грозы ожидаются в последних числах месяца.
Обмеление рек наблюдается на всей территории Приангарья. Уровень воды упал не только в ближайших к нам Ангаре и Белой, но и в Лене. В Китое он сейчас составляет 90 сантиметров. Для сравнения: 20 июня прошлого года он составлял 194 сантиметра, то есть на метр больше. Об этом нашей газете сообщила начальник отдела гидрологии ангарской гидрометобсерватории Ольга КОЛЕСНИКОВА.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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