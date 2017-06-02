Что будет возле «Родины»?

- Возле «Родины» снесли киоски, а вместе с ними и остановку, привезли доски. Что там собираются строить?
Мария
Напротив кинотеатра «Родина» началось масштабное благоустройство прилегающей площади. Работы ведутся по инициативе и за собственный счёт инвестора – учредителя ТЦ «Гефест» Геннадия ШАМАНОВА. Он взял эту муниципальную землю в аренду у КУМИ сроком на 10 лет.Так есть…
По проекту площадь напротив «Родины» будет вымощена тротуарной плиткой с разметкой пешеходных зон и автомобильных стоянок. Остановка общественного транспорта станет удобной и современной. Торговых павильонов останется всего два, но они будут оборудованы водопроводом и канализацией. Представлена в павильонах будет только вспомогательная группа товаров: кафе-мороженое, кафе быстрого питания, блины, а ещё отделение одного из банков и пункт для микрозаймов. Продукты возле «Родины» продавать уже не будут.…Так будет.
В зимний период планируется на этом месте обустройство ледового городка и установка ёлки.
Обо всём этом нашей газете рассказал Сергей ШУРЫГИН, исполнительный директор ТЦ «Гефест». По словам Сергея Николаевича, главная их цель – сделать эту площадь третьим центром города для жителей микрорайонов.- Первый центр – это площадь Ленина, у жителей «квартала» есть ДК «Современник» и площадь перед ТЦ «Фестиваль». Мы здесь хотим создать тоже нечто подобное. Установим сцену, планируем сотрудничество с ближайшей музыкальной школой для проведения концертов.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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