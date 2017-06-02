.
,

Что будет возле «Родины»?


0

Вчера, 23:47
 Количество просмотров: 194
    

- Возле «Родины» снесли киоски, а вместе с ними и остановку, привезли доски. Что там собираются строить?
Мария


Напротив кинотеатра «Родина» началось масштабное благоустройство прилегающей площади. Работы ведутся по инициативе и за собственный счёт инвестора – учредителя ТЦ «Гефест» Геннадия ШАМАНОВА. Он взял эту муниципальную землю в аренду у КУМИ сроком на 10 лет.

Что будет возле «Родины»?
Так есть…

По проекту площадь напротив «Родины» будет вымощена тротуарной плиткой с разметкой пешеходных зон и автомобильных стоянок. Остановка общественного транспорта станет удобной и современной. Торговых павильонов останется всего два, но они будут оборудованы водопроводом и канализацией. Представлена в павильонах будет только вспомогательная группа товаров: кафе-мороженое, кафе быстрого питания, блины, а ещё отделение одного из банков и пункт для микрозаймов. Продукты возле «Родины» продавать уже не будут.

Что будет возле «Родины»?
…Так будет.

В зимний период планируется на этом месте обустройство ледового городка и установка ёлки.

Обо всём этом нашей газете рассказал Сергей ШУРЫГИН, исполнительный директор ТЦ «Гефест». По словам Сергея Николаевича, главная их цель – сделать эту площадь третьим центром города для жителей микрорайонов.

- Первый центр – это площадь Ленина, у жителей «квартала» есть ДК «Современник» и площадь перед ТЦ «Фестиваль». Мы здесь хотим создать тоже нечто подобное. Установим сцену, планируем сотрудничество с ближайшей музыкальной школой для проведения концертов.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Не зная усталости
Опыт берёт верх
«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Пострадали двое детей
Второй заход
Сезон краж
Все новости категории

Общество
Мозговой штурм
Не больше 7,1%
Изменены схемы маршрутов
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (266)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru