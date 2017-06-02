Что будет возле «Родины»?

Мария



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Напротив кинотеатра «Родина» началось масштабное благоустройство прилегающей площади. Работы ведутся по инициативе и за собственный счёт инвестора – учредителя ТЦ «Гефест» Геннадия ШАМАНОВА. Он взял эту муниципальную землю в аренду у КУМИ сроком на 10 лет.По проекту площадь напротив «Родины» будет вымощена тротуарной плиткой с разметкой пешеходных зон и автомобильных стоянок. Остановка общественного транспорта станет удобной и современной. Торговых павильонов останется всего два, но они будут оборудованы водопроводом и канализацией. Представлена в павильонах будет только вспомогательная группа товаров: кафе-мороженое, кафе быстрого питания, блины, а ещё отделение одного из банков и пункт для микрозаймов. Продукты возле «Родины» продавать уже не будут.В зимний период планируется на этом месте обустройство ледового городка и установка ёлки.Обо всём этом нашей газете рассказал Сергей ШУРЫГИН, исполнительный директор ТЦ «Гефест». По словам Сергея Николаевича, главная их цель – сделать эту площадь третьим центром города для жителей микрорайонов.