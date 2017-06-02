Почему не везут?

- Прочитала в вашей газете за 15 июня, что автобус № 650 до Листвянки обязан возить нас, ветеранов труда, бесплатно. Мы поехали на автостанцию за билетами, но нам отказали в льготах. И как нам добиваться того, что нам положено?
Надежда Ивановна
Вопрос нашей читательницы мы решили задать напрямую в областное Министерство транспорта от имени пассажиров и набрали телефон 8 (3952) 286-641. Так и спросили: почему наша бабушка не может получить бесплатный билет до Листвянки, если перевозчик обязан его дать? Услышали следующее:
- К сожалению, вы ничего не добьётесь. Мы знаем, что этот перевозчик (ОАО «Заказ») так и не выполняет условий соглашения. Две недели назад мы направили в адрес перевозчика уведомление о расторжении с ним соглашения по маршруту № 650 (Ангарск-Листвянка). С ним работать мы больше не будем.
Что означает расторжение соглашения? Перевозчик, нам думается, будет этому только рад. Поскольку на автобусе до Листвянки ездили в основном только пенсионеры и бесплатно. Для простых горожан эта новость означает, что рейсового автобуса до Байкала не будет. Конечно, те, у кого есть деньги, уедут и на частниках. А пенсионеры? Теперь тоже только за деньги. К слову, в знак протеста мы бы лично за билетами на платный рейс на автостанцию не пошли. Объявлений о таких перевозках навалом. А вдруг, садясь на автобус на автостанции, вы спонсируете того же нерадивого перевозчика…
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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