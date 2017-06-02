.
,

Почему не везут?


0

Сегодня, 12:49
 Количество просмотров: 53
    

- Прочитала в вашей газете за 15 июня, что автобус № 650 до Листвянки обязан возить нас, ветеранов труда, бесплатно. Мы поехали на автостанцию за билетами, но нам отказали в льготах. И как нам добиваться того, что нам положено?
Надежда Ивановна


Вопрос нашей читательницы мы решили задать напрямую в областное Министерство транспорта от имени пассажиров и набрали телефон 8 (3952) 286-641. Так и спросили: почему наша бабушка не может получить бесплатный билет до Листвянки, если перевозчик обязан его дать? Услышали следующее:

- К сожалению, вы ничего не добьётесь. Мы знаем, что этот перевозчик (ОАО «Заказ») так и не выполняет условий соглашения. Две недели назад мы направили в адрес перевозчика уведомление о расторжении с ним соглашения по маршруту № 650 (Ангарск-Листвянка). С ним работать мы больше не будем.

Что означает расторжение соглашения? Перевозчик, нам думается, будет этому только рад. Поскольку на автобусе до Листвянки ездили в основном только пенсионеры и бесплатно. Для простых горожан эта новость означает, что рейсового автобуса до Байкала не будет. Конечно, те, у кого есть деньги, уедут и на частниках. А пенсионеры? Теперь тоже только за деньги. К слову, в знак протеста мы бы лично за билетами на платный рейс на автостанцию не пошли. Объявлений о таких перевозках навалом. А вдруг, садясь на автобус на автостанции, вы спонсируете того же нерадивого перевозчика…

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Итоги спортивных игр «Парасибириада – 2017»
Не зная усталости
Опыт берёт верх
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Шалаш сгорел
Не уступила дорогу
В Ангарске осужден квартирный мошенник
Все новости категории

Общество
В хорошие руки
Что будет?
Зажгли
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (289)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru