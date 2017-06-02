Как избавиться от жуков?

Ангелина Павловна



Виктория КОСТИНА

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Этот вопрос мы адресовали председателю клуба «Академия на грядках» Елене ЦЕЛЮТИНОЙ.- считает Елена Сергеевна.Понять, когда наступает эта особая необходимость, каждый дачник решает для себя сам. Ведь жуки очень прожорливы и уничтожают цветки, иногда полностью выгрызая из растений тычинки и пестики. А это органы размножения растений, из-за чего их опыление и оплодотворение становится невозможным. Декоративные растения при этом (те же пионы и другие цветы с сильным и приятным ароматом) теряют свою декоративную функцию и приобретают невзрачный вид. Поэтому если жуков действительно расплодилось очень много, лучше собирать их вручную и уничтожать.