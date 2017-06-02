Как избавиться от жуков?

- У меня на огороде в немереном количестве расплодились красивые перламутрово-зеленые жуки, которые почему-то облюбовали серединки расцветших пионов и выгрызают их подчистую. Как с этим бороться?
Ангелина Павловна
Этот вопрос мы адресовали председателю клуба «Академия на грядках» Елене ЦЕЛЮТИНОЙ.- В последнее время ко мне обращаются с этим многие ангарчане. Жуки, о которых идет речь, называются жуками золотистыми, или бронзовками. Их часто путают с майскими жуками. Но в отличие от майских личинки бронзовок, окукливаясь и попадая в почву, почти не вредят корням культурных растений. Поэтому уничтожать без особой необходимости их не надо,
- считает Елена Сергеевна.
Понять, когда наступает эта особая необходимость, каждый дачник решает для себя сам. Ведь жуки очень прожорливы и уничтожают цветки, иногда полностью выгрызая из растений тычинки и пестики. А это органы размножения растений, из-за чего их опыление и оплодотворение становится невозможным. Декоративные растения при этом (те же пионы и другие цветы с сильным и приятным ароматом) теряют свою декоративную функцию и приобретают невзрачный вид. Поэтому если жуков действительно расплодилось очень много, лучше собирать их вручную и уничтожать.
Виктория КОСТИНА
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