Когда лифт заработает?

Александр Александрович



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Вам повезло, что вы прикреплены к МАНО, а не к городской больнице №1, ЦМСЧ-28 или МСЧ-36. В тех поликлиниках лифтов вообще нет.В МАНО лифт, находясь в рабочем состоянии, был закрыт на модернизацию в октябре прошлого года, после проверки, которую проводили сотрудники Ростехнадзора Елисейского управления города Иркутска. Государственный инспектор иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями выявил, что грузоподъемность лифта составляет 320 килограммов, а по новым нормативам должна быть 400. У него нет электронного табло. И вообще он изготовлен в 1974 году и давно выработал свой ресурс.На модернизацию лифта и приведение его в соответствие к новым нормам и правилам необходимо свыше миллиона рублей. Руководство лечебного учреждения изыскивает эти деньги, но… Нельзя просто купить лифт в магазине и установить его взамен прежнего. Во-первых, лифты на рынке не продаются. Его надо заказывать на заводе. Во-вторых, современные лифты больше своих предшественников по размерам, поэтому необходимо увеличивать шахту лифта. Сделать это сложнее, чем кажется.- заверила нашу газету заместитель директора МАНО «ЛДЦ» по административно-хозяйственной части и материально-техническому снабжению Александра ХОЧЕВА.