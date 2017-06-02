Почему берут комиссию?

Мария Николаевна

Анастасия КУРМАЗОВА

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Вообще при оплате взносов на капитальный ремонт дома в Сбербанке комиссия с плательщика не взимается. Но есть одно условие: если взносы производятся региональному оператору, то есть в фонд капитального ремонта Иркутской области. Если у дома открыт свой спецсчёт, ситуация несколько иная.Мы спросили, как организована эта работа в ТСЖ «14-й дом» в 7 микрорайоне, у его председателя Людмилы ПОЛОВИНКИНОЙ.