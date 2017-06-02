Почему берут комиссию?

- Правомерно ли берётся комиссия 3% за оплату капремонта в банке? У нас ТСЖ.
Мария Николаевна
Вообще при оплате взносов на капитальный ремонт дома в Сбербанке комиссия с плательщика не взимается. Но есть одно условие: если взносы производятся региональному оператору, то есть в фонд капитального ремонта Иркутской области. Если у дома открыт свой спецсчёт, ситуация несколько иная.
Мы спросили, как организована эта работа в ТСЖ «14-й дом» в 7 микрорайоне, у его председателя Людмилы ПОЛОВИНКИНОЙ.- Наши жители не платят комиссионный сбор ни за капремонт, ни за содержание жилья. Все эти расходы взяло на себя ТСЖ из средств экономии.
Анастасия КУРМАЗОВА
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