Переселять будут?

Ирина СИДОРОВА



Ольга КРАСНОВА,

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Мы побывали на месте и узнали, что той ночью мог бы сгореть весь дом, пострадали бы люди. Жильцов дома спасло то, что они вовремя почувствовали запах гари. Люди выскочили на улицу - горела однокомнатная квартира. Вызвали пожарных. Приехали три машины, тушили более двух часов. В результате пожара пострадала семья Елены ДАНИЛИНОЙ, живущей за стенкой: в квартире копоть и запах гари, а ребенок страдает аллергией.Как полагают соседи, это был поджог. 35-летняя хозяйка квартиры не работает, ведет аморальный образ жизни, варит травку, часто устраивает пьянки и драки, за квартиру не платит. Как полагают жильцы дома, пожар – это месть супруги кого-то из ее собутыльников.- спрашивает Ирина Сидорова.Как рассказывают жильцы дома, до пожара квартира два года стояла забитая, в окно постоянно лазили бичи. Жильцы не раз вызывали полицию. В апреле 2017 года хозяйка появилась и опять стала собирать пьяные компании. Жди беды! Жильцы предупредили об этом участкового.– спрашивают люди.Дом №4 аварийный, три квартиры приватизированы, три - муниципальные. Как говорят собственники жилья, они в силу своих возможностей содержат дом - вставили евроокна, ремонтируют и штукатурят фасад. Между тем дом разваливается буквально на глазах, стены рушатся.В сгоревшей квартире свернута батарея, нет пола, значит, зимой это помещение перемерзнет, без тепла может остаться весь дом. У его жильцов одна радость – земельные участки у дома, где многие развели огороды.