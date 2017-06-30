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Переселять будут?


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Вчера, 23:32
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- На прошлой неделе в нашем доме (Юго-Восточный, 4 квартал, дом № 4) сгорела квартира. Дом еле-еле держится, он аварийный. Как жить дальше? Когда наш дом переселят?
Ирина СИДОРОВА

Переселять будут?
Дом даже внешне жилым не выглядит. Он разваливается на глазах.

Мы побывали на месте и узнали, что той ночью мог бы сгореть весь дом, пострадали бы люди. Жильцов дома спасло то, что они вовремя почувствовали запах гари. Люди выскочили на улицу - горела однокомнатная квартира. Вызвали пожарных. Приехали три машины, тушили более двух часов. В результате пожара пострадала семья Елены ДАНИЛИНОЙ, живущей за стенкой: в квартире копоть и запах гари, а ребенок страдает аллергией.

Как полагают соседи, это был поджог. 35-летняя хозяйка квартиры не работает, ведет аморальный образ жизни, варит травку, часто устраивает пьянки и драки, за квартиру не платит. Как полагают жильцы дома, пожар – это месть супруги кого-то из ее собутыльников.

- Сгоревшая квартира приватизирована, женщина прописана в ней, но без права собственности, мать перед смертью подарила своё жилье второй дочери, которая живет в Подмосковье. Но той эта квартира, похоже, не нужна. Куда же смотрит муниципалитет? - спрашивает Ирина Сидорова.

Как рассказывают жильцы дома, до пожара квартира два года стояла забитая, в окно постоянно лазили бичи. Жильцы не раз вызывали полицию. В апреле 2017 года хозяйка появилась и опять стала собирать пьяные компании. Жди беды! Жильцы предупредили об этом участкового.

- Где гарантия, что нас не подожгут снова? – спрашивают люди.

Дом №4 аварийный, три квартиры приватизированы, три - муниципальные. Как говорят собственники жилья, они в силу своих возможностей содержат дом - вставили евроокна, ремонтируют и штукатурят фасад. Между тем дом разваливается буквально на глазах, стены рушатся.

В сгоревшей квартире свернута батарея, нет пола, значит, зимой это помещение перемерзнет, без тепла может остаться весь дом. У его жильцов одна радость – земельные участки у дома, где многие развели огороды.

Ольга КРАСНОВА,
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