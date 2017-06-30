Как талон получить?

Галина Михайловна

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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УЗИ в поликлинике всем желающим не делают. И норматива, сколько раз в год каждый пациент должен пройти данное исследование, нет. Одного человека могут направлять на ультразвуковое исследование каждые три месяца, а другой вообще не знает, что это за аппарат и что на нем смотрят.Направление на УЗИ выдается только по показаниям. Есть ли они, решает участковый терапевт. И он же, зная своих пациентов, смотрит, кому УЗИ необходимо делать в срочном порядке, а кто может и подождать. В отношении хронического панкреатита показаниями к УЗИ могут стать сильные боли в животе, тошнота, рвота. Даже при них УЗИ может и не показать очевидных изменений внутренних органов. Чтобы понять, есть ли в данный момент обострение заболевания, необходимо сделать в первую очередь биохимический анализ крови. Направление на него тоже выдает терапевт. Так что все эти вопросы по обследованиям необходимо решать с ним.В поликлинике №1, к которой прикреплена Галина Михайловна, непосредственно в кабинете УЗИ талончики дают только тем пациентам, кого направляют на УЗИ сосудов. На обследование брюшной полости талончики врачи УЗИ выдают терапевтам, а те уже распределяют их по пациентам.Следует помнить, что согласно территориальной программе госгарантий УЗИ по показаниям обязаны сделать в течение двух недель. Но из любого правила существуют исключения. Если пациента скрутило, скажем, 27 июня, а у терапевта есть талончик на УЗИ только на 5 июля, человеку проведут необходимое обследование в день обращения. Врачи тоже люди, с ними можно договориться.