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Не поедет в Ново-Ленино?


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Сегодня, 00:48
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- Услышала новость, что автобусы № 372 не будут заходить в Ново-Ленино, а будут ходить по верхней дороге. Как тогда до работы добираться?

Руководитель транспортной компании «Лидер» Екатерина РЕХТИНА такую информацию опровергла. Однако пояснила те изменения в маршруте, которые касаются Ново-Ленино:

- В микрорайоне Ново-Ленино произошла реконструкция дорожно-транспортной сети, перенесены некоторые пешеходные переходы, появились вдоль дороги железные ограждения. В связи с этим мы убрали две остановки - «6а микрорайон» и «Конечная». На «Конечной» никогда не было официальной разрешённой остановки, но водители всегда шли навстречу пассажирам. Теперь остановиться там не получится - дежурит ГИБДД, установлена камера. Поэтому в Ново-Ленино остались остановки, прописанные в паспорте маршрута: «Спутник», «Подстанция», «Пионерская», «Школьная», «Норильская» и «Узловая».

Настя ЖИЛКИНА
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