Не поедет в Ново-Ленино?

Руководитель транспортной компании «Лидер» Екатерина РЕХТИНА такую информацию опровергла. Однако пояснила те изменения в маршруте, которые касаются Ново-Ленино:

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