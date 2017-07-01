Останется ли «Ярославна»?

Лариса Владимировна

от группы жителей 178 квартала



Оксана ТИХАЯ

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Когда-то, до эпохи супермаркетов, магазин «Ярославна» был известным местом ангарской торговли. Но в последние десятилетия торговые места здесь, как почти везде, сдаются в аренду, образуя своеобразную «солянку». На втором этаже работают парикмахер с мастером педикюра, отдел «Орифлейм», салон «Интим», психолог и зал для бальных танцев «Серебряный фокстрот». Третий этаж уже довольно долго стоит закрытым.Сложность в том, что у каждого этажа свой администратор. Каждый сам по себе, и никто не знает, что будет на первом этаже, где располагаются продовольственные ряды, и в цокольном помещении. Администратор второго этажа «Ярославны» Елена ЛЫЗЕНКО считает, что первый этаж и подвал, скорее всего, сохранят своё назначение в качестве продуктового супермаркета.И лично она двумя руками за старое название магазина.Среди продавцов мы единодушия не заметили. Так, Зинаида Владимировна из кондитерского отдела, которая торгует здесь два последних года, рассказала, что всем продавцам давно выдали предписания освободить помещения с 1 по 5 июля.