Останется ли «Ярославна»?

- Наш магазин «Ярославна» ожидает реконструкция. Скорее всего, это будет какой-нибудь очередной супергипермаркет. Мы, жители Юго-Западного района города, не хотели бы лишиться такого прекрасного имени – «Ярославна». Хотим сохранить это название не только для магазина, но для остановочного пункта и парикмахерской. К кому обратиться с такой просьбой? Очень ждем ответа.
Лариса Владимировна
от группы жителей 178 квартала
Когда-то, до эпохи супермаркетов, магазин «Ярославна» был известным местом ангарской торговли. Но в последние десятилетия торговые места здесь, как почти везде, сдаются в аренду, образуя своеобразную «солянку». На втором этаже работают парикмахер с мастером педикюра, отдел «Орифлейм», салон «Интим», психолог и зал для бальных танцев «Серебряный фокстрот». Третий этаж уже довольно долго стоит закрытым.
Сложность в том, что у каждого этажа свой администратор. Каждый сам по себе, и никто не знает, что будет на первом этаже, где располагаются продовольственные ряды, и в цокольном помещении. Администратор второго этажа «Ярославны» Елена ЛЫЗЕНКО считает, что первый этаж и подвал, скорее всего, сохранят своё назначение в качестве продуктового супермаркета.
И лично она двумя руками за старое название магазина.
Среди продавцов мы единодушия не заметили. Так, Зинаида Владимировна из кондитерского отдела, которая торгует здесь два последних года, рассказала, что всем продавцам давно выдали предписания освободить помещения с 1 по 5 июля.
- Многие наши покупатели этому совсем не рады. Что хорошего, если будет супермаркет, в котором уже не купишь 20 наименований конфет по 100 граммов? За продукцией конкретной торговой марки ко мне даже из 7 микрорайона ходят! Отдел напротив, торгующий сухофруктами и орехами, тоже имеет своих постоянных покупателей.
Оксана ТИХАЯ
... Полный текст статьи читайтеP.S. Когда номер готовился к печати, в редакцию позвонила директор первого этажа «Ярославны» Жанна ТРЕНЧЕНКОВА. Она сообщила, что новые арендаторы первого этажа решили оставить старое название магазина: «Люди к нему привыкли, этот бренд принадлежит городу». Что касается переименования остановки, речи об этом не идёт. Так что жители 178 квартала могут расслабиться.
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