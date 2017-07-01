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Что там строят?


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- Что строят на площадке за стадионом в 192 квартале, за теми сосенками, что высаживал «Фестиваль»? В лесок уже наставили вагончиков для строителей, загородили тротуар, людям приходится ходить по проезжей части. Почему такие важные для горожан вопросы решаются без участия самих граждан?
Людмила


И.о. начальника управления по архитектуре и градостроительству Е.КУЗНЕЦОВА пояснила нашей газете, что 7 декабря 2016 года было выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра. Строится там теперь вторая очередь «Фестиваля», нравится это местным жителям или нет.

К сожалению, управление архитектуры ничего не сообщило о том, проводились ли по этому поводу публичные слушания. Кроме того, на смежном земельном участке ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

Очевидно, что из этого места, явно пользующегося сейчас большой популярностью у ангарчан, решили выжать всё по полной. Даже несмотря на то, что на этом участке Ленинградского проспекта концентрация торговли явно достигла предела. Что ж, если всё будет сделано хорошо и красиво, почему бы и нет. Промолчим уже о том, что зимний каток теперь будет скрыт от проспекта. Как говорится, не до эстетики.

Анастасия КУРМАЗОВА

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