Что там строят?

Людмила



Анастасия КУРМАЗОВА

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И.о. начальника управления по архитектуре и градостроительству Е.КУЗНЕЦОВА пояснила нашей газете, что 7 декабря 2016 года было выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра. Строится там теперь вторая очередь «Фестиваля», нравится это местным жителям или нет.К сожалению, управление архитектуры ничего не сообщило о том, проводились ли по этому поводу публичные слушания. Кроме того, на смежном земельном участке ведутся работы по прокладке инженерных сетей.Очевидно, что из этого места, явно пользующегося сейчас большой популярностью у ангарчан, решили выжать всё по полной. Даже несмотря на то, что на этом участке Ленинградского проспекта концентрация торговли явно достигла предела. Что ж, если всё будет сделано хорошо и красиво, почему бы и нет. Промолчим уже о том, что зимний каток теперь будет скрыт от проспекта. Как говорится, не до эстетики.