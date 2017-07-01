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Зачем роют?


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Сегодня, 01:05
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- В минувшую субботу была на регистрации брака в ЗАГСе. К зданию невозможно подойти, даже в субботу там что-то роют и прокладывают. Кто и что делает в самый сезон свадеб?

Как нам рассказали работники ЗАГСа, около их здания работают Ангарские тепловые сети. По словам Павла БОРОВИКОВА, директора этого предприятия, они продолжают работы, начатые в прошлом году, модернизируют тепловые сети - меняют старые трубы на новые. Павел Владимирович заверил нас, что работы в районе ЗАГСа они закончат в конце июля.

Конечно, траншеи регистрацию молодоженов не украшают, но замена труб - дело нужное, так что придется еще месяц потерпеть. Зато холодной зимой в здании ЗАГСа будет тепло.

Ольга КРАСНОВА
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