Зачем роют?



Ольга КРАСНОВА

Как нам рассказали работники ЗАГСа, около их здания работают Ангарские тепловые сети. По словам Павла БОРОВИКОВА, директора этого предприятия, они продолжают работы, начатые в прошлом году, модернизируют тепловые сети - меняют старые трубы на новые. Павел Владимирович заверил нас, что работы в районе ЗАГСа они закончат в конце июля.Конечно, траншеи регистрацию молодоженов не украшают, но замена труб - дело нужное, так что придется еще месяц потерпеть. Зато холодной зимой в здании ЗАГСа будет тепло.