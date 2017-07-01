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Кто обрежет ветки?


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Вчера, 13:10
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- Около нашего дома растут огромные тополя. С одной стороны дома их обрезали, а с другой нет. Кто должен это сделать в нашем конкретном случае? Куда нам обратиться?
Татьяна Михайловна


Вопрос нашей читательницы мы направляли начальнику управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василине ШУНОВОЙ. И получили такой ответ:

Многоквартирный дом № 13 микрорайона 13 расположен на сформированном и поставленном на кадастровый учёт земельном участке с кадастровым номером 38:26:040401:6357. В соответствии со статьей 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников. К компетенции общего собрания собственников относится принятие решения о пользовании общим имуществом, в том числе принятие решения о содержании древесно-кустарниковых насаждений, расположенных на придомовой территории.

На основании вышеизложенного для проведения работ по обрезке зелёных насаждений, произрастающих на территории многоквартирного дома №13 микрорайона 13, собственникам помещений необходимо провести общее собрание и принять решение о необходимости проведения данных работ, а также утвердить способ их финансирования.

Светлана АНИНА

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